De spelers en coach van Burnley schamen zich enorm voor het vliegtuig dat maandagavond boven het stadion circuleerde voor aanvang van het uitduel met Manchester City. Achter het vliegtuig stond de boodschap: 'White Lives Matter Burnley'.

In een verklaring nam Burnley al snel afstand van de tekst en na de wedstrijd spraken ook aanvoerder Ben Mee en manager Sean Dyche zich er fel tegen uit.

"Ik schaam me kapot dat een klein groepje fans heeft besloten om dit te doen. Ze snappen totaal niet waar het om gaat. De andere spelers schamen zich ook", zie Mee na de 5-0-nederlaag in het Etihad Stadium.

"Deze mensen moeten beseffen dat ze in de 21e eeuw leven en zich in de zaak verdiepen. Het is totaal niet waar de club, de spelers en de supporters voor staan. Ik ben er behoorlijk door van slag."

Manager Dyche sprak woorden van gelijke strekking. "Het is echt onaanvaardbaar. Je wil niet dat je club of stad aan zoiets wordt gelinkt. Ik kan als manager van Burnley alleen maar mijn verontschuldigingen aanbieden", zei hij.

In de Premier League is juist veel aandacht voor de strijd tegen racisme. Zo knielen de spelers voor de wedstrijd en dragen ze niet hun naam, maar Black Lives Matter op de achterkant van hun shirt.

De staf van Burnley, met in het midden manager Sean Dyche. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League