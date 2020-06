Juventus-trainer Maurizio Sarri is blij met het antwoord dat zijn ploeg op kritiek in de media heeft gegeven. Na twee mindere resultaten was de topclub maandag met 0-2 te sterk voor Bologna.

Italiaanse media schreven na een 0-0-gelijkspel tegen zowel AC Milan (halve finale Coppa Italia) als Napoli (finale, die na penalty's werd verloren) dat Juventus uitgeblust zou zijn. Ook de tegenvallende Cristiano Ronaldo moest het ontgelden.

"In het voetbal heb je, net als in het dagelijks leven, altijd te maken met feiten en meningen. Journalisten spraken over een ploeg in verval, maar ze zien nu de feiten", aldus Sarri.

"We staan bovenaan in de competitie. Eind juli en begin augustus speelden we ook eens twee keer met 0-0 gelijk. Deze kritiek moet een stimulans zijn om sterker te worden, zowel mentaal als fysiek."

De doelpunten in Bologna vielen in de eerste helft en werden gemaakt door Ronaldo, die in tegenstelling tot de vorige twee duels weer op de vleugel speelde en een strafschop benutte, en Paulo Dybala.

Blijdschap bij de spelers van Juventus, onder wie Matthijs de Ligt (links) en Cristiano Ronaldo (rechts). (Foto: Pro Shots)

'Fysiek ging het nu veel beter'

De 61-jarige Sarri gaf wel toe dat coronapauze de fitheid van zijn ploeg geen goed had gedaan. De coach was blij om te zien dat Juventus tegen Bologna in dat opzicht progressie toonde.

"Het ging veel beter dan in de Coppa Italia", aldus de Italiaan. "Nu kregen we het in de laatste twintig minuten pas zwaar, terwijl we er in de vorige wedstrijden na iets meer dan een half uur al behoorlijk doorheen zaten."

Juventus gaat aan kop in de Serie A met een voorsprong van vier punten op nummer twee Lazio, dat woensdag nog speelt. De ploeg uit Rome speelt uit tegen het Atalanta Bergamo van Marten de Roon en Hans Hateboer, dat vierde staat.

