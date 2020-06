Juventus heeft zich maandag gerevancheerd voor de verloren finale van de Coppa Italia. De Turijners wonnen in de Serie A mede dankzij een doelpunt van de bekritiseerde Cristiano Ronaldo met 0-2 bij Bologna.

Ronaldo zette Juventus halverwege de eerste helft op voorsprong met een rake strafschop. De sterspeler mocht vanaf elf meter aanleggen nadat Stefano Denswil bij een hoekschop een overtreding had begaan op Matthijs de Ligt.

Juventus verdubbelde vlak voor rust de voorsprong door een treffer van Paulo Dybala. De aanvaller schoot de bal na een inspeelpass van De Ligt en een hakje van Rodrigo Bentancu vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig in de kruising.

De 'Oude Dame' beëindigde de wedstrijd nog wel met tien na een rode kaart (twee keer geel) voor Danilo in de blessuretijd van de tweede helft. Alle drie de Nederlanders stonden op het veld, met naast De Ligt en Denswil ook nog Mitchell Dijks (Bologna).

De spelers van Juventus feliciteren Paulo Dybala met zijn fantastische goal tegen Bologna. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo weer gebruikt als vleugelspits

Juventus kreeg na de eindstrijd van de Coppa Italia flink wat kritiek te verduren in de Italiaanse media. De ploeg van trainer Maurizio Sarri creëerde daarin bijna geen kans en verloor uiteindelijk na strafschoppen van Napoli.

Met name Ronaldo moest het ontgelden. Hij had een aantal dagen daarvoor in de return van de halve finales thuis tegen AC Milan (0-0) al een strafschop gemist. Hij fungeerde in die duels als nummer tien, maar tegen Bologna weer als vleugelaanvaller.

Juventus gaat door de zege op Bologna steviger aan kop in de Serie A. De titelverdediger vergrootte de voorsprong op achtervolger Lazio tot vier punten, maar de Romeinen komen woensdag nog in actie bij nummer vier Atalanta.

Eerder op maandag was AC Milan met 1-4 te sterk voor Lecce en was er een 1-1-gelijkspel bij Fiorentina tegen Brescia. Bij Fiorentina maakte Franck Ribéry zijn rentree na een afwezigheid van meer dan een half jaar vanwege een zware knieblessure.

