Ajax is niet van plan om voor komend seizoen hoe dan ook een opvolger te halen van Hakim Ziyech. Directeur spelerszaken Marc Overmars denkt dat de huidige selectie het vertrek van de middenvelder naar Chelsea kan opvangen.

"We hoeven niet per se een vervanger voor Hakim te halen. We kunnen dat intern oplossen of anders spelen en iemand als Antony zit ook in de buurt van Ziyech", zei Overmars maandag in gesprek met Ajax TV.

Antony komt deze zomer voor bijna 16 miljoen euro over van São Paulo uit zijn vaderland Brazilië. Het twintigjarige talent kan op alle posities in de aanval uit de voeten en is ook inzetbaar als aanvallende middenvelder.

"Linkspoot, met een goede steekpass. Hij is onze eerste grote aankoop van het seizoen, nog voor de coronasituatie. Zijn situatie is een beetje vergelijkbaar met David Neres, hij zal moeten wennen aan Nederland", aldus Overmars.

'Sluit niet uit dat Onana nog een jaartje blijft'

Ajax raakt mogelijk naast Ziyech nog een aantal sterkhouders kwijt. Zo hebben André Onana en Nicolás Tagliafico al te kennen gegeven te hopen op een transfer en staan ook Donny van de Beek en Sergiño Dest niet onwelwillend tegenover een overgang.

"André voldoet eigenlijk aan onze normen. Hij heeft prijzen gewonnen, is beter geworden en hij is klaar voor de volgende stap. Maar ik sluit echt niet uit dat hij nog een jaartje blijft", vertelde Overmars, die ook inging op de situatie van Tagliafico.

"Nico komt natuurlijk op een leeftijd dat ik snap dat je graag nog een keer een stap wil maken. Als die kans er dan is, dan mag je die niet ontnemen als de voorwaarden voor alle partijen goed zijn."