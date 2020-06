Sevilla heeft maandag niet kunnen winnen op bezoek bij Villarreal in La Liga. De ploeg van trainer Julen Lopetegui moest met invaller Luuk de Jong genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel.

Sevilla kwam tot twee keer toe op achterstand, maar bracht net zo vaak de stand op gelijke hoogte. Paco Alcacer (1-0) en Pau Torres (2-1) maakten de doelpunten van Villarreal en Sergio Escudero (1-1) en Munir El Haddadi (2-2) scoorden voor Sevilla.

De Jong begon op de bank ten faveure van Youssef En-Nesyri en mocht alleen in de laatste tien minuten meedoen. Hij slaagde er in zijn geringe speeltijd niet in om de eventueel winnende 2-3 te forceren.

Sevilla, dat vrijdag met basisspeler De Jong FC Barcelona in eigen huis op 0-0 hield, steeg voor minimaal een dag naar de derde plaats, maar kan die dinsdag weer kwijtraken aan Atlético Madrid als dat minimaal gelijkspeelt bij Levante.

Villarreal strijdt ook nog volop mee voor een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van coach Javier Calleja Revilla staat zesde met vijf punten achterstand op Sevilla en vier punten op Atlético.

