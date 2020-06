Manchester City heeft maandag het titelfeest van Liverpool in de Premier League voorlopig uitgesteld dankzij een overtuigende 5-0-zege thuis op Burnley. Sevilla moest in La Liga met invaller Luuk de Jong genoegen nemen met een 2-2-gelijkspel bij Villarreal.

City stond tegen Burnley halverwege al op een 3-0-voorsprong door doelpunten van Phil Foden en Riyad Mahrez (twee keer, waaronder een strafschop) en liep na rust uit naar 5-0 dankzij treffers van David Silva en opnieuw Foden.

Voorafgaand aan de wedstrijd vond er een opmerkelijk incident plaats. Een vliegtuigje met de spandoek 'White Lives Matter Burnley' vloog boven het Etihad Stadium. Burnley heeft zich daar in een verklaring van gedistantieerd.

City zorgde er met de overwinning voor dat koploper Liverpool woensdag nog geen kampioen kan worden in eigen huis tegen Crystal Palace, iets wat wel mogelijk was geweest als City verrassend had verloren van Burnley.

Liverpool, dat zondag bleef steken op een 0-0-gelijkspel bij Everton, heeft met nog acht speelrondes te gaan nog altijd wel een riante voorsprong van 25 punten op naaste achtervolger City en kan dus nauwelijks de eerste titel sinds 1990 meer ontgaan.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League

Pau Torres kopt namens Villarreal de 2-1 binnen tegen Sevilla. (Foto: Getty Images)

Sevilla twee keer op achterstand

Sevilla kwam tegen Villarreal twee keer op achterstand, maar bracht net zo vaak de stand in evenwicht. Paco Alcacer (1-0) en Pau Torres (2-1) maakten de doelpunten van Villarreal en Sergio Escudero (1-1) en Munir El Haddadi (2-2) scoorden voor Sevilla.

De Jong begon op de bank ten faveure van Youssef En-Nesyri en mocht alleen in de laatste tien minuten meedoen. Hij slaagde er in zijn geringe speeltijd niet in om de eventueel winnende 2-3 te forceren.

Sevilla, dat vrijdag met basisspeler De Jong FC Barcelona in eigen huis op 0-0 hield, steeg voor minimaal een dag naar de derde plaats, maar kan die dinsdag weer kwijtraken aan Atlético Madrid als dat minimaal gelijkspeelt bij Levante.

Villarreal strijdt ook nog volop mee voor een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van coach Javier Calleja Revilla staat zesde met vijf punten achterstand op Sevilla en vier punten op Atlético.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga