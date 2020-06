Katja Snoeijs vertrekt na twee jaar bij PSV Vrouwen. De 23-jarige aanvaller kiest voor een buitenlands avontuur bij Girondins Bordeaux.

De talentvolle Snoeijs kende twee succesvolle jaren bij PSV. Ze scoorde liefst 39 keer in 44 officiële wedstrijden. Ze kwam in de zomer van 2018 over van VV Alkmaar, waarbij ze al twee keer topscorer werd van de Eredivisie.

Snoeijs leek afgelopen seizoen, waarin ze indruk maakte als spitsenduo met Joëlle Smits, met PSV de landstitel te veroveren, maar de Eredivisie werd net als bij de mannen in maart voortijdig gestaakt vanwege de uitbraak van COVID-19.

PSV ging op dat moment ruimschoots aan kop, maar werd niet door de KNVB uitgeroepen als kampioen. De Eindhovenaren hadden vlak voor de start van de play-offs een voorsprong van zeven punten op naaste achtervolger Ajax.

Snoeijs verdiende mede dankzij haar vele doelpunten in november een oproep voor de Oranjevrouwen. Ze debuteerde toen als invaller tijdens het met liefst 0-8 gewonnen EK-kwalificatieduel met Turkije.

De voorbije weken versterkte PSV zich met enkele grote namen in het vrouwenvoetbal. De ploeg van trainer Sander Luiten haalde keeper Sari van Veenendaal, die overkomt van Atlético Madrid, en Mandy van den Berg, die wordt overgenomen van Valencia.