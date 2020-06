Heracles Almelo heeft maandag Rai Vloet aangetrokken. De voormalig jeugdinternational komt transfervrij over van Excelsior en tekent een driejarig contract in Overijssel.

De 25-jarige Vloet keert bij Heracles terug in de Eredivisie, waar hij eerder met PSV en NAC Breda ook al in speelde. Via Frosinone in de Serie A en Sint Truiden in de Belgische Jupiler Pro League haalde Excelsior de aanvallende middenvelder vorig seizoen weer naar Nederland.

"Vanuit Excelsior wilde ik graag een stap hogerop maken en de Eredivisie hoorde daar zeker bij", zegt Vloet op de site van zijn nieuwe werkgever. "Er was interesse vanuit meerdere clubs, maar het aanbod van Heracles Almelo past precies bij wat ik zoek."

Technisch directeur Tim Gilissen verwacht veel van Vloet, die de jeugdopleiding van PSV doorliep. "Hij heeft laten zien over specifieke kwaliteiten te beschikken. Bij Jong PSV, FC Eindhoven, NAC Breda en Excelsior heeft hij bovendien bewezen dat hij goals kan maken. Wij gaan samen met hem aan de slag om het maximale eruit te halen."

Vloet is de tweede speler die Heracles heeft vastgelegd voor komend seizoen. Eerder werd Delano Burgzorg, die afgelopen seizoen op huurbasis in Almelo speelde, al aangetrokken.