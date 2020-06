FC Barcelona-trainer Quique Setién heeft maandag kritiek geuit op de VAR in La Liga. De Spanjaard keek zondag met ergernis naar twee discutabele momenten tijdens de 0-2-zege van concurrent Real Madrid op Real Sociedad.

Real leek op bezoek bij Sociedad na rust de gelijkmaker (1-1) te moeten incasseren, maar het doelpunt van Adnan Januzaj werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel van een ploeggenoot van Januzaj.

De 'Koninklijke' profiteerde amper een minuut later optimaal van die beslissing met de 0-2 van Karim Benzema, al had het er alle schijn van dat hij de bal aannam met de bovenkant van zijn arm. De VAR oordeelde dat het om zijn schouder ging.

"Iedereen heeft gezien wat er is gebeurd en iedereen mag zijn eigen conclusies trekken. Maar het is wel raar dat de ene VAR anders oordeelt dan de andere", zei Setién maandag op zijn persconferentie voorafgaand aan het thuisduel van dinsdag met Athletic Bilbao.

"Dus daarom zou je kunnen denken dat de VAR niet goed wordt gebruikt. Natuurlijk, discussies over de scheidsrechter horen bij het voetbal. Dat zal ook altijd zo blijven. Maar de VAR kan ons wel helpen om alles eerlijker te maken. Daar is hij voor bedoeld."

Zidane: 'Beslissingen waren gewoon terecht'

Real-trainer Zinédine Zidane was na afloop van de wedstrijd tegen Sociedad niet blij met de aandacht die de Spaanse media schonken aan de arbitrage. Hij vond dat de nadruk moest liggen op het veroveren van de koppositie ten koste van FC Barcelona.

"Volgens mij waren de beslissingen gewoon terecht, al wil ik er niet te veel op ingaan. Het stoort me dat het alleen maar over de arbitrage gaat. Op die manier lijkt het alsof we de overwinning niet zelf hebben afgedwongen, terwijl dat wél zo is."

De arbitrage lag in Spanje al onder een vergrootglas nadat FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué er vrijdag in een interview op hintte dat Real in de vorige twee speelrondes ook al hulp van de scheidsrechter had gehad.

Real en FC Barcelona hebben beide na 30 van de 38 speelrondes 65 punten, maar Real staat bovenaan op basis van het onderling resultaat. De Madrilenen nemen het woensdag in eigen huis op tegen Real Mallorca.

