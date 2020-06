José Mourinho heeft maandag op kenmerkende wijze gereageerd op kritiek dat Harry Kane niet goed rendeert onder zijn leiding. De manager van Tottenham Hotspur somde in een monoloog van vier minuten alle topspitsen op waarmee hij gewerkt heeft.

Sky Sports-analist en oud-prof Paul Merson zei vrijdag na het gelijkspel van Tottenham Hotspur tegen Manchester United (1-1) dat Kane serieus over een vertrek bij de 'Spurs' zou moeten nadenken omdat hij "nooit 25 tot 30 goals per seizoen gaat maken met de manier waarop Mourinho wil voetballen".

De Portugese trainer was het vanzelfsprekend niet eens met die analyse en hij gebruikte zijn persconferentie voor het thuisduel met West Ham United van dinsdagavond om Merson uitgebreid van repliek te dienen.

"Ik heb veel respect voor Paul en daarom wil ik hem een vriendelijk antwoord geven", begon Mourinho. "Ik wil iets zeggen waar mensen misschien over na kunnen denken."

"Allereerst: Harry speelde vrijdag zijn eerste wedstrijd in zes maanden en het was een duel met weinig kansen. Ten tweede kun je makkelijk opzoeken hoeveel goals Harry onder mijn leiding gemaakt heeft voor zijn blessure (zeven goals in tien wedstrijden, red.)."

Harry Kane speelde tegen Manchester United zijn eerste wedstrijd sinds nieuwjaarsdag. (Foto: Pro Shots)

'Kane heeft geen probleem om te scoren'

Mourinho verdedigde vervolgens zijn speelstijl en de rol van een spits daarin door, terwijl hij af en toe spiekte op een briefje, de statistieken van een aantal van zijn bekende oud-aanvallers op te noemen.

"Ik kan wel zeggen dat er een aantal spitsen voor me gespeeld hebben die best aardig waren", zei de oud-trainer van onder meer Chelsea, Internazionale, Real Madrid en Manchester United. "Zo was er iemand die Didier Drogba heette. Hij scoorde 46 goals per seizoen onder mij."

"En ik had iemand die nu bij Juventus speelt (Cristiano Ronaldo, red.), die 56 doelpunten per seizoen maakte. Karim Benzema, die was ook niet zo slecht, kwam tot 26 goals per seizoen. Diego Milito, hij maakte dertig goals in één seizoen. En zo'n lange gozer, Zlatan (Ibrahimovic, red.), die had 29 goals per seizoen."

"Dus, beste Paul, ik heb veel respect voor je", eindigde Mourinho zijn monoloog. "Maar ik denk dat Harry Kane geen enkel probleem heeft om te scoren in mijn team. Zeker als hij fit is en wedstrijdritme heeft."

