Björn Kuipers en Danny Makkelie fluiten woensdag een wedstrijd in Griekenland. De Nederlanders zijn dan de scheidsrechter bij een return in de halve finales van het nationale bekertoernooi.

Kuipers leidt Olympiakos Piraeus-PAOK Saloniki en Makkelie Aris Saloniki-AEK Athene. Beiden mogen de assistenten meenemen waarmee ze ook een team vormen in de Eredivisie en de Europese duels.

De 47-jarige Kuipers en de 37-jarige Makkelie fluiten de wedstrijden in Griekenland op verzoek van de Griekse voetbalbond én van de UEFA. Ze kunnen zo ritme opdoen voor het slotstuk van de Champions League en Europa League.

Kuipers en Makkelie hebben al sinds begin maart vrijaf omdat toen de Eredivisie voortijdig werd gestaakt vanwege de uitbraak van COVID-19. Het voetbal in Nederland wordt waarschijnlijk pas in augustus hervat met oefenduels tussen Nederlandse clubs.

De Champions League en Europa League worden in augustus in een toernooivorm afgemaakt in respectievelijk Lissabon en Duitsland. Zowel de Champions League als de Europa League bevindt zich in het stadium van de achtste finales.

De heenwedstrijden van de halve finales in de Griekse beker werden begin maart gespeeld en de returns moesten worden uitgesteld door de coronacrisis. PAOK won in de eerste confrontatie in eigen huis met 3-2 van Olympiakos en AEK won met 2-1 van Aris.