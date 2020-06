Maarten Stekelenburg keert komend seizoen terug bij Ajax. De 37-jarige keeper tekent een contract voor één jaar in de Johan Cruijff ArenA.

Stekelenburg speelde tussen 2002 en 2011 al 282 officiële wedstrijden voor Ajax. Hij komt over van Everton, waar hij zijn aflopende contract met een paar weken heeft verlengd tot en met het einde van het Premier League-seizoen. Op 1 augustus begint hij in Amsterdam.

"Als gezin wilden wij sowieso dit jaar terug naar Nederland en ik hoopte daarbij eigenlijk maar op één club", zegt de 58-voudig international van Oranje op de site van Ajax. "Na goede gesprekken met Marc Overmars en Erik ten Hag was het voor mij daarom snel duidelijk. Ik heb er veel zin in."

Bij Ajax wordt Stekelenburg volgens Overmars "een van de drie keepers in de A-selectie". "Maarten is niet alleen een bekende naam, maar ook een keeper die we hier goed kunnen gebruiken", aldus de directeur voetbalzaken. "Maarten weet door de gesprekken die we voerden waar hij aan toe is."

Andre Onana is al vier jaar de eerste doelman in de ArenA, maar de 24-jarige Kameroener vertelde in april dat hij deze zomer hoopt te vertrekken. Bruno Varela, vorig seizoen de tweede keeper van Ajax, is al weg uit Amsterdam, terwijl de jonge Dominik Kotarski verhuurd mag worden. Ajax heeft ook nog de beschikking over Kjell Scherpen.

Voor de gebruikers van de app: met deze video maakte Ajax de transfer van Maarten Stekelenburg bekend.

Stekelenburg al jaren geen eerste keeper meer

Stekelenburg won in zijn eerste periode bij Ajax drie keer de titel, drie keer de beker en vier keer de Johan Cruijff Schaal. Hij speelde de afgelopen negen jaar voor AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton.

Bij de club uit Liverpool begon hij onder Ronald Koeman als basisspeler, maar na een half jaar raakte hij zijn plek onder de lat kwijt. Zijn laatste Premier League-duel was in mei 2017. Sindsdien speelde hij alleen nog drie bekerwedstrijden en twee Europese duels.

Stekelenburg debuteerde in 2004 in het Nederlands elftal en was in 2010 de eerste keeper toen Oranje de finale van het WK bereikte. Zijn laatste interland dateert van 13 november 2016.

Maarten Stekelenburg is in 2011 dolblij met de dertigste landstitel voor Ajax. (Foto: Pro Shots)