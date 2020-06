Marc Overmars heeft geen spijt van de felle uitspraken die hij begin april deed over de Eredivisie en de coronacrisis. De directeur van Ajax riep de KNVB op om per direct te stoppen met het seizoen.

In een interview met De Telegraaf riep Overmars de KNVB op om volksgezondheid zwaarder te laten wegen dan geld. "De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf", zei hij onder meer. Zijn uitspraken kwamen als een verrassing voor zijn collega's bij Ajax en andere clubs.

"Of het allemaal verstandig is geweest weet ik niet, maar op dat moment sprak ik misschien als speler en bestuurder van alle clubs. We wilden graag duidelijkheid hebben", zegt Overmars er maandag bij Ajax TV over.

"Ik zou het zo weer doen. Misschien had ik iets meer geduld moeten hebben of moeten overleggen, maar ik was het een beetje zat. Iedereen praatte erover, maar niemand deed iets."

De 47-jarige Overmars vindt nog steeds dat de volksgezondheid niet overal op één staat. "In de andere landen wordt er puur voor de tv-gelden gevoetbald. Zo zie ik het. Bij ons was die nood misschien niet zo hoog."

Eind april werd er definitief een streep onder het Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisie-seizoen gezet. In veel andere landen, zoals Engeland, Duitsland, Spanje en Italië, wordt inmiddels weer gevoetbald.