FC Barcelona-trainer Quique Setién verwacht dat hij dit seizoen nog over Frenkie de Jong kan beschikken. De Oranje-international staat sinds vorige week aan de kant met een kuitblessure.

De Jong liet zich vorige week zaterdag wisselen in de slotfase van het uitduel met Real Mallorca, moest de wedstrijden tegen Leganés en Sevilla missen en zal dinsdag ook tegen Athletic Club ontbreken.

"Het is een lichte blessure, dus ik verwacht niet dat ik hem de rest van het seizoen kwijt ben. Hij zal waarschijnlijk nog wel een paar wedstrijden kunnen spelen", zei Setién maandag op een persmoment.

"De Jong is een complete en enthousiaste speler, die begrijpt wat we van hem vragen. Het is een verlies voor ons dat hij niet kan meedoen, al kunnen we zijn afwezigheid aardig opvangen."

De 23-jarige De Jong kwam vorig jaar zomer over van Ajax en is in zijn eerste jaar bij Barcelona uitgegroeid tot basisspeler. Hij kwam tot dusver tot 38 officiële wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en vier assists gaf.

Barcelona verloor de koppositie zondag op basis van onderling resultaat aan Real Madrid. Er zijn nog acht speelrondes te gaan in La Liga.

