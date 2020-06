Zowel Sparta Rotterdam als ADO Den Haag heeft zich maandag versterkt met een clubtopscorer uit de Keuken Kampioen Divisie. Sparta legde spits Reda Kharchouch van Telstar vast, terwijl ADO de komst van FC Eindhoven-middenvelder Samy Bourard bekendmaakte.

De 24-jarige Kharchouch gold afgelopen seizoen als revelatie van de Eerste Divisie. In zijn eerste jaar als prof kwam de spits namens Telstar tot twintig doelpunten in 28 duels.

Kharchouch bezette achter Robert Mühren van SC Cambuur (26 goals) de tweede plek op de topscorerslijst. Hij tekent voor twee jaar bij Sparta, met een optie op een extra seizoen.

"Zijn scorend vermogen viel op, maar Reda is ook een jongen met een goede mentaliteit. In de winterstop hebben we al geprobeerd hem te contracteren, maar toen kwamen we niet tot een akkoord met Telstar", zegt Sparta-directeur Henk van Stee op de site van de club.

Samy Bourard wordt door de fans welkom geheten bij ADO Den Haag. (Foto: ADO Den Haag/Laurens Lindhout)

Ook Bourard maakt stap naar Eredivisie

Bourard, net als Kharchouch 24 jaar, was vorig seizoen met dertien treffers in alle competities topscorer van FC Eindhoven en komt transfervrij naar ADO. Hij heeft voor twee jaar getekend.

De aanvallende middenvelder komt uit de jeugdopleiding van Anderlecht en stapte twee jaar geleden over van Sint-Truiden naar FC Eindhoven.

De Hagenaars waren al een tijdje bezig met de transfer van Bourard. De club verhuurt komend seizoen met Lorenzo van Kleef en Hugo Botermans twee talenten aan FC Eindhoven. ADO legde eerder al Kees de Boer, Emilio Estevez Tsai en Peet Bijen vast voor de komende jaargang.

RKC'er Maatsen vertrekt naar Noorwegen

RKC Waalwijk moest maandag afscheid nemen van een speler. Darren Maatsen vertrekt na twee jaar in Brabant naar Stabaek, in 2008 de kampioen van Noorwegen.

De 29-jarige aanvaller speelde in het verleden ook voor Excelsior, het Schotse Ross County, FC Den Bosch, het Cypriotische Agia Napa, Go Ahead Eagles en het Griekse Apollon Smyrnis. Voor RKC maakte hij vijftien goals in zestig duels.