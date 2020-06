ADO Den Haag heeft zich maandag versterkt met Samy Bourard. De 24-jarige Belg was vorig seizoen met dertien goals de clubtopscorer van FC Eindhoven.

"Ik wilde graag van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie en ben blij dat ik bij ADO Den Haag kan tekenen", zegt Bourard op de site van zijn nieuwe club. "Er was meer interesse, maar dit voelde voor mij als de beste optie."

De aanvallende middenvelder komt uit de jeugdopleiding van Anderlecht en stapte twee jaar geleden over van Sint-Truiden naar FC Eindhoven. Hij heeft bij ADO voor twee jaar getekend.

De Hagenaars waren al een tijdje bezig met de transfer van Bourard. "Het proces nam wat tijd in beslag, maar we zijn tevreden over de oplossing die we hebben kunnen vinden met Eindhoven", zegt Martin Jol, hoofd van het technisch hart van ADO.

De club uit de Eredivisie verhuurt komend seizoen met Lorenzo van Kleef en Hugo Botermans twee talenten aan FC Eindhoven.

ADO legde eerder al Kees de Boer, Emilio Estevez Tsai en Peet Bijen vast voor de komende jaargang.