Jan Vertonghen en Michel Vorm hebben hun aflopende contract bij Tottenham Hotspur verlengd, waardoor het duo het Premier League-seizoen gewoon af kan maken bij de 'Spurs'.

De verbintenissen van Vertonghen (33) en Vorm (36) liepen af op 1 juli, zoals standaard is bij spelerscontracten in het voetbal.

Door de coronacrisis loopt de vorige week hervatte Premier League dit jaar door tot en met eind juli, waardoor de Belgische verdediger en de Nederlandse doelman moesten onderhandelen over een korte verlenging. Tottenham Hotspur meldt maandag op zijn site dat er een akkoord is bereikt.

Vertonghen verhuisde acht jaar geleden van Ajax naar de 'Spurs'. Hij is dit seizoen niet meer verzekerd van een basisplaats en wordt al maanden in verband gebracht met andere clubs. AS Roma zou de belangrijkste gegadigde zijn.

Reservekeeper Vorm tekende vorig jaar oktober een contract voor de rest van het seizoen bij de club uit Londen, nadat hij eerder al van 2014 tot medio 2019 actief was voor de 'Spurs'. De vijftienvoudig Oranje-international speelde deze jaargang alleen één wedstrijd in het toernooi om de FA Cup.

