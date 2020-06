Sergio Ramos heeft zondagavond in het duel met Real Sociedad (1-2-zege) een record van Ronald Koeman gebroken. De aanvoerder van Real Madrid maakte zijn 68e goal in La Liga en is nu de meest scorende verdediger ooit op het hoogste niveau in Spanje.

De 34-jarige Ramos benutte vlak na rust een penalty in San Sebastian, waarmee hij het aantal goals van Koeman verbeterde. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal maakte tussen 1989 en 1995 67 doelpunten in 192 competitieduels voor FC Barcelona.

Ramos heeft sinds 2004 468 La Liga-wedstrijden gespeeld voor Sevilla en Real Madrid. Hij maakte aan het begin van zijn carrière twee competitiegoals voor Sevilla en staat nu op 66 competitietreffers namens Real. Twaalf daarvan maakte hij vanaf de penaltystip.

Met zijn zevende La Liga-goal van het seizoen evenaarde de 170-voudig Spaans international een persoonlijk record. Alleen in het seizoen 2016/2017 kwam hij ook tot zeven doelpunten in de competitie.

"Sergio is wat mij betreft de beste verdediger ter wereld", zei trainer Zinédine Zidane na de zege op Real Sociedad, die Real de koppositie opleverde. "Er zijn veel goede verdedigers, maar wat Sergio al jaren laat zien is erg indrukwekkend."

Ramos werd in de zestigste minuut gewisseld vanwege een blessure, maar volgens Zidane valt de schade mee. "Hij heeft nu flink wat pijn aan zijn been, maar ik denk dat het alleen een tik was."