De acht clubs in de Eredivisie Vrouwen en de KNVB slaan de handen ineen om de competitie meer aanzien te geven. De partijen hebben maandag een zogeheten commercieel convenant gesloten, een volgende stap richting het doel om een Europese topcompetitie te worden.

Dankzij het akkoord is het mogelijk om media- en maatschappelijke partners te strikken, net als een naamgever voor de competitie. De waarde van de Eredivisie Vrouwen moet daarmee vergroot worden.

"Kreeg de Eredivisie Vrouwen op het veld de afgelopen weken al een geweldige impuls door de terugkeer van het ervaren trio Mandy van den Berg, Stefanie van der Gragt en Sari van Veenendaal, dit convenant zorgt buiten het veld voor een volgende stap in de verdere professionalisering van de competitie", zegt Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal van de KNVB.

Het convenant is onderdeel van een plan om de Eredivisie Vrouwen, waartoe op dit moment ADO Den Haag, Ajax, vv Alkmaar, Excelsior, sc Heerenveen, PEC Zwolle, PSV en FC Twente behoren, in de komende jaren tot de beste competities in Europa te laten behoren.

Onlangs keerden met Van den Berg, Van der Gragt en Van Veenendaal drie grote Nederlandse speelsters terug in eigen land. Van den Berg en Van Veenendaal tekenden bij PSV en Van der Gragt speelt komend seizoen voor Ajax.