Zinédine Zidane is niet blij met de aandacht die de Spaanse media schenken aan de arbitrage na de 1-2-overwinning met Real Madrid op Real Sociedad. De coach vindt dat de nadruk moet liggen op het veroveren van de koppositie met 'De Koninklijke'.

Scheidsrechter Xavier Estrada kreeg veel kritiek na het duel van zondag in Sociedad; hij zou Real-aanvaller Vinícius te makkelijk een penalty hebben gegeven, een treffer van de thuisclub onterecht hebben geannuleerd en een goal van Real-spits Karim Benzema juist onrechtmatig hebben goedgekeurd.

De arbitrage lag in Spanje al onder een vergrootglas nadat verdediger Gerard Piqué van rivaal FC Barcelona er vrijdag in een interview op hintte dat Real in de vorige twee speelrondes ook al hulp van de scheidsrechter had gehad.

Zidane wilde zich er na de zege op Sociedad niet aan branden. "Volgens mij waren de beslissingen gewoon terecht, al wil ik er niet te veel op ingaan. Ik wil het alleen maar over onze verdiende overwinning hebben", zei de coach van Real. "Het stoort me dat het alleen maar over de arbitrage gaat. Op die manier lijkt het alsof we de overwinning niet zelf hebben afgedwongen, terwijl dat wél zo is."

Real nam de koppositie in La Liga over van Barcelona, dat vrijdag niet won bij Sevilla (0-0). De clubs hebben allebei 65 punten, maar de Madrilenen leiden op basis van onderling resultaat.

Zidane kijkt met vertrouwen naar de resterende acht speelrondes. Real Mallorca is woensdag de volgende tegenstander. "Het is een druk programma, maar we zijn ons allemaal bewust van de situatie. Voorlopig ziet het er goed uit."

Sergio Ramos zette Real Madrid uit een strafschop op voorsprong. (Foto: Pro Shots)

