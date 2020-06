Virgil van Dijk maakt zich niet erg druk om het puntenverlies dat hij zondag met Liverpool leed. De koploper bleef bij het hervatten van de Premier League steken op 0-0 tegen stadgenoot Everton.

"Het was een intense wedstrijd met wat kansjes over en weer. We hebben niet gewonnen, maar iedereen is blij om terug te zijn en we zijn weer een stap dichter bij de titel", zei Van Dijk na de wedstrijd bij Sky Sports.

"Natuurlijk wilden we winnen, maar dit is een volgende stap richting ons doel. We proberen ons gewoon iedere keer weer te verbeteren en zullen zien hoe dat in de komende weken uitpakt."

Het is een kwestie van tijd voordat Liverpool zich voor het eerst sinds 1990 weer kampioen van Engeland mag noemen. 'The Reds' hebben een voorsprong van 23 punten op nummer twee Manchester City, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft.

Manager Jürgen Klopp was tevreden met wat hij zag tegen Everton. "Ik weet nu dat we genoeg gedaan hebben tijdens de coronapauze en klaar zijn voor de rest van het seizoen. So far so good."

Mogelijk verovert Liverpool de landstitel woensdag al bij een thuiszege op Crystal Palace. Voorwaarde is dat Manchester City maandagavond in eigen stadion punten laat liggen tegen Burnley.

Jürgen Klopp instrueert zijn spelers tijdens de wedstrijd tegen Everton. (Foto: Pro Shots)

