Real Madrid heeft zondag de koppositie in La Liga veroverd. 'De Koninklijke' won op bezoek bij Real Sociedad met 1-2 en gaat op basis van onderling resultaat aan de leiding in de Spaanse competitie. In Italië boekten Internazionale en Atalanta een overwinning.

Real Madrid en FC Barcelona, dat vrijdag niet won bij Sevilla (0-0), hebben allebei 65 punten na dertig competitiewedstrijden, maar in de onderlinge duels tussen beide ploegen deed Real het beter: 0-0 in Camp Nou en 2-0 in Santiago Bernabéu.

De Madrilenen waren bij Real Sociedad vanaf het begin de betere ploeg. Vinícius Júnior en Karim Benzema kregen in de eerste helft aardige kansen op de openingstreffer, maar wisten die niet te benutten.

Kort na rust was het wel raak voor de bezoekers. Vinícius werd door Diego Llorente onderuit gehaald in het strafschopgebied en aanvoerder Sergio Ramos benutte het buitenkansje vanaf 11 meter.

Adnan Januzaj leek halverwege de tweede helft de 1-1 op het scorebord te zetten, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel van een ploeggenoot. Nog geen minuut later tekende Benzema voor de 0-2. Mikel Merino deed in de slotfase nog wat terug namens de thuisclub, maar de zege kwam niet in gevaar voor Real.

Eerder op de avond won Valencia, met Jasper Cillessen op doel, in eigen huis met 2-0 van Osasuna. Goncalo Guedes en Rodrigo maakten de doelpunten. Door de overwinning staat Valencia steviger op de achtste plaats.

Internazionale haakt aan bij de top van de Serie A. (Foto: Pro Shots)

Internazionale te sterk voor Sampdoria

Internazionale mag nog altijd hopen op de titel in de Serie A. De ploeg van trainer Antonio Conte won met 2-1 van Sampdoria en heeft na 26 wedstrijden een achterstand van vijf punten op Lazio en zes punten op koploper Juventus.

Romelu Lukaku opende in het Giuseppe Meazza na tien minuten de score na een fraaie pass van Christian Eriksen. Dat was voor de Belg zijn achttiende competitietreffer van het seizoen. Lautaro Martínez verdubbelde met een intikker na ruim een half uur de marge.

Voormalig sc Heerenveen-speler Morten Thorsby tekende vlak na de pauze voor de aansluitingstreffer. De Noor schoot raak uit een rebound, maar verder wisten de bezoekers niet te komen.

Inter herstelde zich tegen Sampdoria van de laatste twee wedstrijden voor de coronacrisis, want toen werd er verloren van zowel Lazio (2-1) als Juventus (2-0).

Atalanta scoorde dit seizoen al 74 keer in de Serie A. (Foto: Getty Images)

De Roon en Hateboer winnen met Atalanta

Marten de Roon en Hans Hateboer boekten met Atalanta een ruime overwinning. De club uit Bergamo was op eigen veld met 4-1 te sterk voor middenmoter Sassuolo en verstevigde zo de vierde plaats.

Berat Djimsiti opende na een kwartier met een intikker de score voor Atalanta. Enkele minuten later leek Alejandro Gómez de marge te verdubbelen, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens hands.

Na een half uur maakte Duván Zapata wel de 2-0 door van dichtbij raak te koppen en nog voor rust werd de score verder opgevoerd door een eigen doelpunt van Mehdi Bourabia. Zapata vond halverwege de tweede helft opnieuw het net met een kopbal, waarna Bourabia in blessuretijd de eer redde voor Sassuolo.

