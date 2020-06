Marten de Roon en Hans Hateboer hebben met Atalanta de Serie A zondag hervat met een ruime overwinning. De ploeg uit Bergamo was op eigen veld met 4-1 te sterk voor middenmoter Sassuolo en verstevigde zo de belangrijke vierde plaats.

Berat Djimsiti opende na een kwartier met een intikker de score voor Atalanta. Enkele minuten later leek Alejandro Gómez de marge te verdubbelen, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens hands.

Na een half uur maakte Duván Zapata wel de 2-0 door van dichtbij raak te koppen en nog voor rust werd de score verder opgevoerd door een eigen doelpunt van Mehdi Bourabia. Zapata vond halverwege de tweede helft opnieuw het net met een kopbal, waarna Bourabia in blessuretijd de eer redde voor Sassuolo.

Atalanta-coach Gian Piero Gasperini moest het einde van de wedstrijd vanaf de tribune meemaken, want hij werd ruim een kwartier voor tijd weggestuurd wegens aanmerkingen op de arbitrage. De Roon en Hateboer bleven de hele wedstrijd op het veld staan.

Dankzij de overwinning heeft Atalanta nu zes punten voorsprong op nummer vijf AS Roma. De achterstand op nummer drie Internazionale, dat later op de avond nog thuis tegen Sampdoria speelt, bedraagt drie punten. De bovenste vier ploegen in de Serie A spelen volgend seizoen in de Champions League.

Cillessen boekt eenvoudige zege met Valencia

In Spanje kwam Jasper Cillessen met Valencia tot winst tegen Osasuna: 2-0. Rodrigo leek al in de derde minuut de score te openen, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Tien minuten later wist Goncalo Guedes de score wel te openen na een schitterende actie door de verdediging van Osasuna. De Portugees gaf tien minuten voor rust ook de assist op de 2-0 van Rodrigo, die de bal simpel binnen schoof.

Door de overwinning staat Valencia steviger op de achtste plaats. De ploeg van coach Albert Celades heeft een punt achterstand op nummer zevende Villarreal.

Later op de avond komt Real Madrid nog in actie in La Liga. 'De Koninklijke' kan de koppositie overnemen van FC Barcelona bij een overwinning op bezoek bij Real Sociedad.

