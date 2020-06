Sheffield United heeft zondag slechte zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. 'The Blades' verloren met 3-0 bij Newcastle United. Richairo Zivkovic maakte een kwartier voor tijd zijn debuut in de Premier League.

Nadat Sheffield vlak na de pauze met tien man kwam te staan (twee keer geel voor John Egan), tekende Allan Saint-Maximin in de 55e minuut voor de openingstreffer. De Fransman kon eenvoudig scoren omdat Sheffield-verdediger Enda Stevens volledig langs een lage voorzet van Matt Ritchie maaide.

Diezelfde Ritchie maakte een kwartier later de 2-0 met een fraaie knal van afstand. Joelinton tikte in de slotfase ook nog het derde doelpunt voor Newcastle United binnen.

Zivkovic viel in de 74e minuut in bij de bezoekers en dat betekende zijn debuut in de Premier League. De 23-jarige Nederlander werd eind januari door Sheffield voor een half jaar op huurbasis overgenomen van het Chinese Changchun Yatai.

Sheffield, vorig seizoen nog actief in het Championship, had bij een overwinning de vijfde plek overgenomen van Manchester United, maar blijft door het verlies de nummer zeven. Newcastle klimt naar plaats twaalf.

Later op de dag staan Aston Villa-Chelsea (17.15 uur) en Everton-Liverpool (20.00 uur) op het programma. Koploper Liverpool kan dit weekend nog geen kampioen worden.

