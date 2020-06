Chelsea heeft zondag in de Premier League optimaal geprofiteerd van eerdere misstappen van de concurrentie. De Londenaren wonnen op bezoek bij Aston Villa met 1-2 en staan steviger op plek vier, die recht geeft op een Champions League-ticket.

Het was voor Chelsea de eerste wedstrijd sinds de competitie in maart werd stilgelegd. De Londenaren waren de bovenliggende partij op Villa Park, maar de thuisploeg kwam vlak voor de rust via Kortney Hause op voorsprong.

In de tweede helft slaagde Chelsea er wel in om het verdedigende Aston Villa open te spelen. Invaller Christian Pulisic tikte na een uur spelen een voorzet van César Azpilicueta bij de tweede paal binnen en twee minuten later schoot Olivier Giroud raak uit de draai.

Aston Villa ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker, maar die goal viel niet, al was Jota nog dichtbij met een schot voorlangs. Anwar El Ghazi werd bij de thuisploeg na zeventig minuten naar de kant gehaald.

Chelsea heeft door de overwinning 51 punten na dertig wedstrijden. Nummer vijf Manchester United, dat vrijdag niet verder kwam dan 1-1 bij Tottenham Hotspur, heeft vijf punten minder.

Sheffield United liet het na om goede zaken te doen in de strijd om Europees voetbal. (Foto: Pro Shots)

Sheffield United raakt verder achterop

Sheffield United had de eerste achtervolger van Chelsea kunnen worden, maar 'The Blades' verloren met 3-0 bij Newcastle United en blijven de nummer zeven.

Nadat Sheffield vlak na de pauze met tien man kwam te staan (twee keer geel voor John Egan), tekende Allan Saint-Maximin in de 55e minuut voor de openingstreffer. De Fransman kon eenvoudig scoren omdat Sheffield-verdediger Enda Stevens volledig langs een lage voorzet van Matt Ritchie maaide.

Diezelfde Ritchie maakte een kwartier later de 2-0 met een fraaie knal van afstand. Joelinton tikte in de slotfase ook nog het derde doelpunt voor Newcastle binnen. Richairo Zivkovic maakte een kwartier voor tijd als invaller zijn debuut in de Premier League voor Sheffield.

Later op de dag gaat koploper Liverpool nog op bezoek bij stadgenoot Everton (aftrap 20.00 uur). Liverpool kan dit weekend nog geen kampioen worden.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League