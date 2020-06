Schalke 04 is niet van plan om trainer David Wagner te ontslaan vanwege de dramatische sportieve resultaten. De directie houdt vertrouwen in de Duitser, ondanks dat er al vijftien wedstrijden op rij niet is gewonnen in de Bundesliga.

"We zitten in een heel bittere fase. Ik maak mijn excuses bij onze fans voor de prestaties van de afgelopen maanden. Er volgen ook maatregelen, maar niet voor onze trainer", zegt sportief directeur Jochen Schneider tegen verschillende Duitse media.

"We staan voor de volle 100 procent achter David. Hij is gewoon een goede coach. Als hij over een goed team beschikt, dan laat hij Schalke vanzelf ook goed voetballen. We denken er dus niet aan om hem weg te sturen."

Schalke belegt zaterdag na de laatste competitiewedstrijd van het seizoen op bezoek bij SC Freiburg een persconferentie. De club gaat daarin verder in op de maatregelen die Schneider aankondigt. Het is nog niet duidelijk wat die zijn.

Schalke behaalde laatste zege in januari

Schalke behaalde de laatste zege in de Bundesliga op 17 januari, toen Borussia Mönchengladbach met 2-0 werd verslagen. Daarna volgden zes gelijke spelen en negen nederlagen. Schalke scoorde daarin slechts zeven keer.

'Die Königsblauen' verloren zaterdag nog kansloos in eigen huis van VfL Wolfsburg (1-4) en zijn inmiddels afgezakt naar de elfde plaats op de ranglijst, ver verwijderd van de plekken die recht geven op een ticket voor Europees voetbal.

Schalke begon nog wel uitstekend aan het seizoen. De ploeg deed in de eerste paar maanden zelfs mee in de strijd om de koppositie. Schalke kan bij een overwinning op nummer acht Freiburg nog stijgen naar de tiende plaats.

