Frenkie de Jong lijkt voorlopig niet in actie te kunnen komen voor FC Barcelona. De Catalanen melden zondag dat de middenvelder kampt met een kuitblessure.

FC Barcelona doet geen mededelingen over hoe lang De Jong is uitgeschakeld, maar alleen dat hij last heeft van de scholspier in zijn rechteronderbeen. De kans is in elk geval groot dat hij dinsdag niet meedoet in de thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao.

De Jong liep de kwetsuur vermoedelijk vorige week op tijdens de hervatting van La Liga op bezoek bij Real Mallorca (0-4). Hij moest zich toen vlak voor tijd laten vervangen vanwege "lichte klachten", maar die zijn inmiddels dus een stuk erger geworden.

De international van het Nederlands elftal zat vervolgens dinsdag negentig minuten op de bank in eigen huis tegen Leganés (2-0) en ontbrak vrijdag in de selectie voor de topper bij Sevilla (0-0). Hij miste daardoor voor het eerst een duel van FC Barcelona.

FC Barcelona zette door het gelijkspel tegen Sevilla, waartegen nauwelijks een kans werd gecreëerd, de koppositie op het spel in La Liga. Real Madrid is zondag bij een zege bij nummer zes Real Sociedad de nieuwe nummer één in Spanje.

'Barça' heeft op dit moment nog drie punten voorsprong op Real, maar een wedstrijd meer gespeeld en een minder onderling resultaat. Er staan na de confrontaties van zondag nog acht speelrondes op het programma.

