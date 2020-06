NAC-trainer Peter Hyballa hoeft niet bang te zijn om ontslagen te worden naar aanleiding van zijn harde uitspraken aan het adres van technisch manager Tom Van Den Abbeele. Algemeen directeur Mattijs Manders gaat nog wel om de tafel met beide partijen.

"We gaan dit intern oplossen, als volwassen kerels bij elkaar. Twee professionals die het niet met elkaar eens zijn, maar allebei met NAC vooruit willen moeten toch zelf tot een oplossing komen", zegt Manders zondag tegen BN DeStem.

Hyballa kraakte zaterdag in dezelfde krant het aankoopbeleid van Van Den Abbeele. De Duitser zou liever met ervaren Nederlandse spelers werken dan met de vele jonge buitenlandse talenten die Van Den Abbeele naar de club haalt. "NAC is geen sociëteit of opvanghuis. NAC moet presteren."

Manders vindt niet dat Hyballa om die reden weggestuurd moet worden bij NAC. Hij wil verder niets kwijt over een eventuele boete. "Ontslaan is een nogal onorthodoxe en ultieme maatregel. Die beslissing neem je weloverwogen. Dat speelt nu helemaal niet."

Van Den Abbeele: 'Natuurlijk weleens discussies'

Van Den Abbeele reageerde zaterdag al nuchter op de woorden van Hyballa. "We zijn beiden professionals en praten iedere dag over de beste selectie voor NAC om te kunnen promoveren. Natuurlijk hebben we weleens inhoudelijke discussies."

Hyballa werd in februari aangesteld als trainer van NAC, als opvolger van de ontslagen Ruud Brood. Hij coachte de Brabanders slechts zeven wedstrijden voordat het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie beëindigd werd vanwege de coronacrisis.

NAC beleefde het afgelopen half jaar roerige tijden. In april vertrok Luuc Eisenga als algemeen directeur vanwege een verschil van inzicht met de raad van commissarissen (rvc). Manders kwam vorige maand over als voorzitter van de Eredivisie CV (ECV).