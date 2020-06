Virgil van Dijk kan niet wachten om met Liverpool na ruim drie maanden weer te voetballen. 'The Reds' hebben nog twee overwinningen nodig om voor het eerst in dertig jaar kampioen te worden en gaan zondag bij stadgenoot Everton op bezoek.

"Eindelijk kunnen we weer doen wat we het liefste doen", zegt de 28-jarige Van Dijk in gesprek met The Daily Mail. "We willen niet alleen de titel veroveren, maar ook meteen de toon zetten voor volgend seizoen. De competities lopen bijna in elkaar over, dus het is heel belangrijk dat we met een goede vorm het volgende voetbaljaar ingaan."

Met een gat van 22 punten naar nummer twee Manchester City is het kampioenschap een kwestie van tijd voor Liverpool. Hoewel de voorsprong enorm groot is, leek de aanstaande titel door de coronapandemie nog in gevaar te komen.

"Het was heel vreemd om zo abrupt te stoppen met voetballen, zonder dat we wisten wanneer we weer zouden beginnen. Sommige mensen riepen in de media dat het beter zou zijn om de competitie helemaal stil te leggen. Omdat ik niet aan het voetballen was, had ik meer dan genoeg tijd om al die stukken te lezen", aldus Van Dijk.

Gelukkig voor Van Dijk en Liverpool verdwenen die geluiden naar de achtergrond en slaagde de Premier League erin om een afrondend competitieschema te maken. Daardoor gaat de ploeg van manager Jürgen Klopp ergens in de komende weken vrijwel zeker de titel veiligstellen.

Virgil van Dijk heeft met Liverpool 22 punten voorsprong op nummer twee Manchester City. (Foto: Pro Shots)

Van Dijk wil jongere generaties bereiken met acties tegen racisme

In de eerste speelronde van de Premier League sinds de uitbraak van de coronapandemie staat de strijd tegen racisme centraal. Spelers maken voorafgaand aan iedere wedstrijd een statement door op één knie te gaan zitten en op de shirts hebben de spelersnamen plaatsgemaakt voor Black Lives Matter.

Van Dijk, die vrijdag met de Oranje-internationals aankondigde Veronica Inside te boycotten, hoopt dat de spelers in de Premier League met deze acties vooral jongere generaties kunnen inspireren. "Daar hebben we nog het meeste invloed op."

"Ik denk niet dat het niet gaat lukken om mensen te veranderen die op latere leeftijd racistische gedachten hebben. Het gaat erom dat we kinderen en jongeren ervan bewust maken dat er voor racisme geen plaats is in onze wereld."

"Het is mooi om te zien dat er eensgezindheid is en iedereen achter deze acties staat. We proberen allemaal een verschil te maken en zijn allemaal dezelfde mensen, die het beste willen voor iedereen in deze wereld."

De Merseyside-derby tussen Everton en Liverpool op Goodison Park begint zondag om 20.00 uur.

