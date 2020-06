De Italiaanse Serie A is zaterdag na ruim drie maanden weer hervat. In de eerste competitiewedstrijd in Italië sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus in maart deelden Torino en Parma de punten: 1-1.

Torino kwam na een kwartier spelen op voorsprong via Nicolas N'Koulou, die na zijn treffer knielde om aandacht te vragen voor de mondiale strijd tegen racisme. Nog voor rust bracht Parma de stand in evenwicht, waarna Torino in de tweede helft een strafschop miste.

De Serie A werd op 9 maart op last van de Italiaanse autoriteiten stilgelegd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Italië bleek met ruim 238.000 besmettingen en bijna 35.000 doden een van de zwaarst getroffen landen in Europa door COVID-19.

Onder de besmettingsgevallen in Italië zaten ook prominente voetballers, onder wie Juventus-spelers Paulo Dybala, Daniele Rugani en Blaise Matuidi. Bij Fiorentina hadden liefst zestien personen het coronavirus opgelopen.

Top-5 Serie A bij hervatting op 20 juni: 1. Juventus 26-63

2. Lazio Roma 26-62

3. Internazionale 25-54

4. Atalanta 25-48

5. AS Roma 26-45

Coppa Italia luidde start van Italiaans voetbal in

Vorige week werd het Italiaanse voetbal al hervat met de halve finales en de finale van het toernooi om de Coppa Italia, die een prooi werd voor Napoli. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso won in de eindstrijd na strafschoppen van Juventus.

De Serie A is de vierde Europese topcompetitie die is hervat, na de Duitse Bundesliga (15 mei), de Spaanse La Liga (12 juni) en de Engelse Premier League (18 juni).

Juventus begint als koploper aan het restant van de Serie A, waarin nog twaalf speelrondes en Atalanta-Sassuolo en Internazionale-Sampdoria afgewerkt moeten worden. De club uit Turijn heeft een voorsprong van één punt op runner-up Lazio. De laatste speelronde is op 2 augustus.

