Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz baalt als een stekker van de 2-0-nederlaag bij Hertha BSC. Door het verlies op de voorlaatste speeldag in de Bundesliga dreigt hij met zijn ploeg een ticket voor de Champions League mis te lopen.

"De teleurstelling is erg groot. Na een goede beginfase speelden we geen goed voetbal meer", was Bosz zaterdag kritisch na de nederlaag in het Olympiastadion in Berlijn.

Leverkusen moest door het verlies de vierde plaats afstaan aan Borussia Mönchengladbach, dat won van hekkensluiter Paderborn (1-3). De beste vier clubs in de Bundesliga plaatsen zich voor de Champions League.

Bosz beseft dat zijn ploeg een wonder nodig heeft om zich alsnog te plaatsen voor het miljoenenbal. Borussia Mönchengladbach moet dan volgende week zaterdag op de laatste speeldag van de Bundesliga verliezen van Hertha, terwijl Leverkusen thuis moet winnen van Mainz.

Het verschil tussen beide clubs bedraagt twee punten, maar Mönchengladbach (+25) kan een beter doelsaldo overleggen dan Leverkusen (+16). "Het enige wat we nu kunnen doen is de volgende wedstrijd winnen en dan moeten we afwachten wat de anderen doen", aldus Bosz.

Vorig seizoen slaagde Bosz er in zijn eerste seizoen als Leverkusen-coach wel in om de Champions League te halen. 'Die Werkself' eindigde toen als vierde.

Bayer Leverkusen-doelman Lukás Hrádecky moest twee treffers incasseren tegen Hertha BSC. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga