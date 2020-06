Neal Maupay vond dat Arsenal zaterdag met een 2-1-nederlaag in blessuretijd precies kreeg wat het verdiende. De aanvaller van Brighton & Hove Albion voelde zich de zondebok nadat hij eerder in de wedstrijd betrokken was bij een ogenschijnlijk zware blessure van doelman Bernd Leno.

"Toen ik in de laatste minuut de 2-1 scoorde, zei ik: 'Kijk, dit is wat er gebeurt als je slechte dingen zegt op het veld'. Een van de spelers van Arsenal praatte de hele wedstrijd tegen me en zei erg nare dingen", vertelde Maupay tegen de BBC.

Kort voor rust sprong Maupay bij een luchtduel tegen doelman Leno aan, die verkeerd terechtkwam en per brancard van het veld moest. Terwijl hij werd weggedragen, sprak de Duitser zijn tegenstander nog kwaad toe.

"In de rust ben ik nog naar Arsenal-coach Mikel Arteta gegaan om mijn excuses aan te bieden", vertelt Maupay. "Het was nooit mijn bedoeling om hem te blesseren, ik sprong gewoon naar de bal. Er was contact, dat hoort bij voetbal. Toen hij landde verdraaide hij zijn knie"

"Ik wil me graag nogmaals excuseren en hoop dat hij snel herstelt. Ik heb zelf ook een zware blessure gehad en weet hoe zwaar dat is", zei de 23-jarige Fransman.

Maupay kreeg wel een vrije trap tegen na de botsing met Leno, maar hij kreeg geen kaart. Het is nog niet bekend wat de keeper precies mankeert.

Het moment waarop Leno zijn knie verdraait na de botsing met Maupay. (Foto: Pro Shots)

'Spelers van Arsenal moeten leren wat nederigheid is'

Na het laatste fluitsignaal kreeg Maupay het aan de stok met enkele spelers van Arsenal. Matteo Guendouzi greep hem naar de keel en werd door zijn ploeggenoten bij Maupay weggehouden.

"Sommige spelers van Arsenal zouden moeten leren wat nederigheid is", vond Maupay. "Ze praatten zoveel, maar ze hebben gekregen wat ze verdiend hebben."

Door de tweede nederlaag in vier dagen staat Arsenal slechts op de tiende plek in de Premier League. Voor Brighton waren de drie punten zeer welkom in de strijd tegen degradatie. De ploeg van Davy Pröpper staat vijftiende.

