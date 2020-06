Wout Weghorst geniet van de hoofdrol die hij de laatste weken heeft bij VfL Wolfsburg. De oud-spits van AZ scoorde zaterdag tegen Schalke 04 twee keer, was in de laatste vier wedstrijden vijf keer trefzeker en staat dit seizoen al op zestien Bundesliga-goals.

"Het is geweldig om er te staan in belangrijke wedstrijden. Het geeft me een heel goed gevoel en het laat zien dat ik me ontwikkel", aldus Weghorst, die bezig is aan zijn tweede seizoen in Wolfsburg, na de 1-4-zege in Gelsenkirchen.

De viervoudig Oranje-international zorgde tegen Schalke voor de openingstreffer en maakte tien minuten na rust ook Wolfsburgs tweede doelpunt. Van die tweede goal genoot hij het meest.

"Renato Steffen gaf een perfecte bal op het juiste moment. Met mijn lange benen kon ik hem over de keeper stiften. Het was een mooie goal", beschreef de 27-jarige Weghorst de situatie.

De spits merkt dat het drukke Bundesliga-schema zich fysiek laat voelen. "Ik werd vanochtend wakker en was kapot. Ik kon mijn rechterbeen amper omhoog krijgen", zei hij. "Dat gebeurt me niet vaak. Gelukkig stond ik er vandaag."

Weghorst en Wolfsburg zijn al zeker van Europees voetbal. 'Die Wölfe' staan op de zesde plek met nog één speelronde te gaan. Die positie betekent rechtstreekse plaatsing voor de Europa League.

Het tweede doelpunt van Wout Weghorst tegen Schalke 04 in beeld. (Foto: Pro Shots)

