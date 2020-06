Peter Bosz dreigt met Bayer Leverkusen naast Champions League-voetbal te grijpen. De trainer zag zijn ploeg zaterdag verliezen van Hertha BSC (2-0), terwijl concurrent Borussia Mönchengladbach won. Onder in de Bundesliga ging Davy Klaassen wederom onderuit met Werder Bremen, wat betekent dat degradatie erg dichtbij is.

Leverkusen speelde erg matig op bezoek bij Hertha, dat in de 22e minuut op voorsprong kwam door een treffer van Matheus Cunha. In de tweede helft velde Dodi Lukebakio van dichtbij het vonnis.

Tegelijkertijd was concurrent Mönchengladbach mede dankzij twee goals van aanvoerder Lars Stindl met 1-3 te sterk voor het al gedegradeerde SC Paderborn, wat betekent dat de club de vierde plek met nog één speelronde te gaan overneemt van Leverkusen. Het verschil is twee punten. De top vier gaat de Champions League in.

Voor Klaassen en Werder is degradatie erg dichtbij. De club leed tegen FSV Mainz de vierde nederlaag in vijf duels (3-1) en krijgt nog één kans om directe degradatie af te wenden. Mede dankzij oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius was het bij rust al 2-0. Klassen gaf de assist bij Werders aansluitingstreffer, waarna het in de slotminuten 3-1 werd.

Werder, dat alleen in 1980 eens degradeerde uit de Bundesliga, moet volgende week thuis winnen van 1. FC Köln en hopen dat Düsseldorf verliest bij 1. FC Union Berlin.

Met de laatste speelronde voor de boeg staat Fortuna Düsseldorf, dat op de play-offplek staat, twee punten voor. De club liep een punt uit dankzij een 1-1-gelijkspel tegen FC Augsburg.

Davy Klaassen kon Werder Bremen niet behoeden voor een nieuwe nederlaag. (Foto: Pro Shots)

De alinea's hieronder zijn met hulp van een robot geschreven op basis van de beschikbare data van die wedstrijden. Dit is een test om te kijken of we jullie vaker om die manier willen bedienen zodat we nog completer kunnen zijn in onze nieuwsvoorziening. De belangrijkste wedstrijdverslagen zullen altijd handmatig door een redacteur geschreven worden. We zijn vanzelfsprekend erg benieuwd naar hoe jullie de onderstaande alinea's ervaren en stellen het op prijs als je onder dit artikel je mening met ons wilt delen.

Leipzig verliest in topper van Borussia Dortmund

In de Bundesliga speelden twee topteams tegen elkaar. Borussia Dortmund won uit met 2-0 van RB Leipzig.

Borussia Dortmund begon goed aan het duel. De uitploeg nam de leiding in de 30e minuut via Erling Haaland. Met nog enkele seconden op de klok maakte Haaland opnieuw een doelpunt, waarmee hij de stand op 0-2 zette.

Met nog één ronde voor de boeg staat RB Leipzig op de derde plaats op de ranglijst en is het nog niet helemaal zeker van een Champions League-ticket. Borussia Dortmund is dat op de tweede plaats al wel.

Weghorst leidt VfL Wolfsburg naar zege op Schalke 04

VfL Wolfsburg heeft drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Schalke 04. Het duel eindigde in 1-4.

VfL Wolfsburg begon het beste aan de wedstrijd. De uitploeg nam door een goal van Wout Weghorst in de zestiende minuut de leiding.

In de 56e minuut schoot Weghorst de bal langs keeper Alexander Nübel waarmee de stand op 0-2 kwam. Na een kwartier in de tweede helft kwam de stand op 0-3 door en doelpunt van Kevin Mbabu.

João Victor tekende in de 69e minuut voor de 0-4. De thuisploeg FC Schalke 04 bracht in de 70e minuut de achterstand terug via een doelpunt van Rabbi Matondo: 1-4.

Met nog één ronde voor de boeg staat FC Schalke 04 op de tiende plaats op de ranglijst en VfL Wolfsburg bezet de zesde plaats.

Kampioen FC Bayern München wint opnieuw

Bayern München blijft indruk maken als kersverse kampioen van de competitie. Het team behaalde in de thuiswedstrijd tegen SC Freiburg opnieuw een overwinning: 3-1. Freiburg heeft de achtste plaats op de ranglijst in handen.

De thuisploeg nam de leiding door een doelpunt van Joshua Kimmich in de vijftiende minuut. Bayern München domineerde en dat leidde nog in de eerste helft tot meer treffers.

In de 24e minuut schoot Robert Lewandowski de bal langs doelman Alexander Schwolow waarmee de stand op 2-0 kwam. SC Freiburg bracht de achterstand nog in de eerste helft terug naar 2-1 via Lucas Höler.

In de 37e minuut maakte Robert Lewandowski een doelpunt en bracht daarmee de stand op 3-1.

Dost redt punt voor Eintracht Frankfurt tegen 1. FC Köln

1. FC Köln heeft in de Duitse Bundesliga punten verspeeld in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Het duel eindigde in 1-1.

Köln begon goed aan de wedstrijd. De thuisploeg nam door een goal van Florian Kainz in de 45e minuut de leiding.

Eintracht Frankfurt wist na 72 minuten door en doelpunt van Bas Dost de stand op 1-1 te brengen.

Met nog één ronde voor de boeg staat FC Köln op de veertiende plaats op de ranglijst en Eintracht Frankfurt bezet de negende plaats.

Dominant Hoffenheim te sterk voor 1. FC Union Berlin

TSG 1899 Hoffenheim had tot het eindsignaal de controle in de thuiswedstrijd tegen 1. FC Union Berlin. De ploeg won het duel in de PreZero Arena met 4-0.

Hoffenheim begon sterk aan het duel. De thuisploeg nam in de elfde minuut de leiding door een goal van Ihlas Bebou.

Andrej Kramaric schoot in de 39e minuut raak en bracht daarmee de stand op 2-0.

Net voor de rust breidde Moanes Dabour de voorsprong uit met een derde doelpunt.

Hoffenheim wist na 68 minuten de 4-0 te maken via Christoph Baumgartner.

Laat ons weten wat je van deze met hulp van een robot geschreven teksten vindt. Geef hier je mening.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga