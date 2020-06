Leicester City is zaterdag matig aan het restant van de Premier League begonnen. De uitwedstrijd tegen Watford eindigde in 1-1.

Ben Chilwell leek in de 90e minuut de matchwinner te worden voor Leicester. De linksback schoot de bal fraai in de kruising. Maar in de derde minuut van de blessuretijd bezorgde Craig Dawson Watford toch nog een punt. Uit een hoekschop maakte de verdediger met een halve omhaal zijn eerste goal voor de Londense club.

Met nog acht duels te gaan bezet Leicester City de derde plaats in de Premier League, terwijl de beste vier ploegen zich plaatsen voor de Champions League. Manchester United, dat vijfde staat, heeft acht punten minder dan de landskampioen van 2016.

Bij Watford ontbrak zaterdag Daryl Janmaat, die nog herstellende is van een knieblessure. Aanvoerder Troy Deeney stond wel in de basis, hij hervatte later dan zijn teamgenoten de training, omdat hij aanvankelijk geen risico wilde nemen vanwege de broze gezondheid van zijn zoon.

Op Vicarage Road waren de kansen schaars. Een kwartier voor het einde raakte Marc Albrighton namens Leicester de paal. In de rebound zag James Maddison zijn inzet knap gekeerd door Watford-keeper Ben Foster.

In de Premier League staan zaterdag nog drie duels op het programma: Brighton-Arsenal (aftrap 16.00 uur), West Ham-Wolves (18.30 uur) en Bournemouth-Crystal Palace (20.45 uur).

Spelers van Watford en Leicester knielden voor de aftrap. (Foto: Pro Shots)