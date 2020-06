Arsenal is nog altijd zonder zege sinds de hervatting van de Premier League. Na de nederlaag van donderdag bij Manchester City (3-0) verloren de Londenaren zaterdag in de blessuretijd van laagvlieger Brighton & Hove Albion: 2-1.

Arsenal kwam nog wel op voorsprong bij Brighton, waar Oranje-international Davy Pröpper de hele wedstrijd volmaakte. Nicolas Pépé krulde in de 68e minuut de bal met zijn linkervoet op fraaie wijze in de verre hoek.

De ploeg van manager Mikel Arteta kon niet lang genieten van de voorsprong dankzij een merkwaardig doelpunt van Lewis Dunk. Arsenal-verdediger Rob Holding leek aanvankelijk met zijn lichaam de bal van de doellijn weg te werken, maar de inglijdende Dunk was doortastender in de nastoot: 1-1.

In de vijfde minuut van de blessuretijd bezorgde Neal Maupay Brighton de overwinning. De spits stiftte feilloos raak over Arsenal-doelman Emiliano Martínez, die de in de eerste helft Bernd Leno verving. De Duitse keeper raakte geblesseerd na een botsing met Maupay.

Door de nederlaag is Europees voetbal verder weg voor Arsenal. De Londenaren staan negende. Brighton & Hove Albion zet juist een grote stap naar handhaving in de Premier League. De 'Seagulls' staan met nog acht wedstrijden te spelen vijf punten boven de degradatiestreep.

Leicester City en Watford kwamen niet verder dan een remise. (Foto: Pro Shots)

Leicester City begint matig aan restant

Leicester City begon eerder op de dag matig aan het restant van de Premier League. De uitwedstrijd tegen Watford eindigde in 1-1. Ben Chilwell leek in de negentigste minuut de matchwinner te worden voor Leicester met een schot in de kruising, maar in de derde minuut van de blessuretijd bezorgde Craig Dawson Watford toch nog een punt. Uit een hoekschop maakte de verdediger met een halve omhaal zijn eerste goal voor de Londense club.

Met nog acht duels te gaan bezet Leicester City de derde plaats in de Premier League, terwijl de beste vier ploegen zich plaatsen voor de Champions League. Manchester United, dat vijfde staat, heeft acht punten minder dan de landskampioen van 2016.

Bij Watford ontbrak zaterdag Daryl Janmaat, die nog herstellende is van een knieblessure. Aanvoerder Troy Deeney stond wel in de basis, hij hervatte later dan zijn teamgenoten de training, omdat hij aanvankelijk geen risico wilde nemen vanwege de broze gezondheid van zijn zoon.

In de Premier League staan zaterdag nog twee duels op het programma: West Ham-Wolves (18.30 uur) en Bournemouth-Crystal Palace (20.45 uur).