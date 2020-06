LIVE:

Leipzig-Dortmund 0-0

Hertha-Leverkusen 1 -0

Mainz-Werder 1 -0

Düsseldorf-Augsburg 1 -1

Bayern-Freiburg 2-0

Goedemiddag en welkom in dit liveblog van het buitenlands voetbal. Hierin houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de Premier League, de Bundesliga, de Serie A en La Liga.