Tim Matavz gaat zijn aflopende contract bij Vitesse niet verlengen. Het is nog onduidelijk waar de toekomst van de spits ligt.

Matavz kwam de afgelopen drie seizoenen tot 79 competitieduels en 37 doelpunten voor Vitesse. Hij was in het seizoen 2018/2019 langdurig uitgeschakeld vanwege een zware blessure.

"Ik weet nog niet hoe mijn toekomst eruit ziet, we gaan het zien", zegt Matavz zaterdag in een video van Vitesse. "Ik ga het missen om hier te wonen, daar ben ik de afgelopen jaren gewend aan geraakt. En ook de staf en medespelers ga ik missen."

De 31-jarige Sloveen speelde eerder in Nederland voor FC Groningen, FC Emmen en PSV. Ook speelde hij in Duitsland voor FC Augsburg en 1.FC Nürnberg en in Italië bij Genoa.

Vitesse raakt mogelijk ruim helft van doelpuntenproductie kwijt

Naast Matavz raakt Vitesse vermoedelijk ook Brian Linssen kwijt. De linksbuiten beschikt eveneens over een aflopend contract. Samen waren zij goed voor 26 van de 45 treffers die de Arnhemmers afgelopen seizoen maakten.

Vitesse stond zevende in de Eredivisie toen het seizoen wegens het coronavirus werd beëindigd.