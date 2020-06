Sheraldo Becker en zijn club Union Berlin hebben een boete gekregen van de DFL, dat de Duitse competities organiseert. De club vierde dinsdag een spontaan feestje omdat degradatie uit de Bundesliga was voorkomen.

Nadat de ploeg met een 1-0-zege op Paderborn handhaving veiligstelde, kwamen tientallen supporters naar het stadion om dat te vieren. De coronarichtlijnen werden daarbij niet gehandhaafd.

Het is niet bekend hoe hoog de boete is die Union Berlin, Becker en ook zijn Oostenrijkse teamgenoot Christopher Trimmel moeten betalen.

Op een video is te zien hoe Becker en Trimmel arm in arm met een fan in het rond springen, terwijl andere spelers, staf, fans en de voorzitter van Union Berlin zich wel aan de 1,5 meter afstand houden.

Becker maakte afgelopen zomer de overstap van ADO Den Haag naar Union Berlin, dat vorig seizoen voor het eerst promotie naar de Bundesliga afdwong.

Becker behoorde dinsdag niet tot de wedstrijdselectie van zijn ploeg. De 25-jarige aanvaller kwam dit seizoen tot twaalf duels in de Bundesliga.

29 Becker en Trimmel feesten met supporters

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga