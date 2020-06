De Franse overheid gaat vanaf 11 juli weer fans toelaten bij voetbalwedstrijden. In eerste instantie gaat het om een maximum van vijfduizend supporters.

"Halverwege juli evalueren we opnieuw en bekijken we of de regels in de tweede helft van augustus verder kunnen worden versoepeld", meldt de Franse regering zaterdag.

Het seizoen van de Franse Ligue 1 werd eind april al gestaakt wegens het coronavirus. Koploper Paris Saint-Germain werd uitgeroepen tot kampioen. De nieuwe jaargang moet op 22 augustus beginnen, waarschijnlijk dus met fans.

Ook bij de finales van de twee Franse bekertoernooien (Coupe de France en Coupe de la Ligue) kunnen er door dit besluit supporters in het stadion zijn. De wedstrijden konden niet doorgaan door de pandemie, maar worden mogelijk voor de start van de competitie nog afgewerkt.

Volgens Le Parisien is de finale van de Coupe de France tussen PSG en Saint-Etienne op 24 juli en de finale van de Coupe de la Ligue tussen PSG en Olympique Lyon op 31 juli.

De Ligue 1 is de enige grote Europese competitie die niet is afgemaakt. In Duitsland, Engeland, Spanje en Italië zijn ze weer begonnen met voetballen, in lege stadions. Frankrijk is het eerste grote Europese voetballand waar een concreet plan ligt om weer toeschouwers toe te laten.