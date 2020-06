NAC Breda-trainer Peter Hyballa heeft zaterdag in een interview hard uitgehaald naar Tom Van Den Abbeele, de technisch manager van zijn club. Volgens de Duitse coach heeft hij niet de beschikking over de juiste spelers om te kunnen promoveren naar de Eredivisie.

"De technisch manager komt met jonge spelers van achttien, negentien jaar uit Afrika, Oost-Europa, Frankrijk en België waar intern nog nooit iemand van gehoord heeft", zegt de 44-jarige Hyballa in het interview met BN/De Stem.

"Ze hebben over het algemeen last van heimwee, de eerste keer zonder hun moeder, alleen in een onbekend land, een andere taal en uitgescholden door een vol stadion. Daar worden de spelers en NAC niet beter van."

Hyballa werd in februari aangesteld als trainer van NAC, als opvolger van de ontslagen Ruud Brood. Hij coachte de Brabantse ploeg slechts zeven duels voordat het seizoen beëindigd werd vanwege de coronacrisis.

'NAC is geen opvanghuis, we moeten presteren'

De coach zou liever met ervaren Nederlandse spelers werken dan de vele jonge buitenlandse talenten die Van den Abbeele naar de club haalt. "NAC is geen sociëteit of opvanghuis. NAC moet presteren."

Hyballa is evenmin tevreden over de samenwerking die zijn club heeft met Manchester City. "Ik mis nederigheid bij die spelers. Bij City hebben ze alleen maar gehoord hoe goed ze zijn. En je mag best weten dat Breda in Nederland ligt en NAC in de eerste divisie uitkomt."

Ervaren spelers zoals Jordy Bruijn (van Heerenveen naar NEC, red.), Elmo Lieftink (van Go Ahead Eagles naar De Graafschap, red.) en Jesper Drost (Heracles Almelo) die Hyballa aandroeg, kwamen niet naar NAC. "De technisch manager pakte helaas steeds niet door, want het is niet op de financiën afgeketst", vertelt Hyballa.

Technisch manager Tom Van Den Abbeele van NAC Breda. (Foto: Pro Shots)

Van Ven Abbeele: 'Natuurlijk verschillen we weleens van mening'

Van Ven Abbeele reageert op de kritiek van zijn trainer door te zeggen dat er "natuurlijk weleens verschillen van mening zijn als het gaat om posities en spelers".

"We zijn beiden professionals en praten iedere dag over de beste selectie voor NAC om te kunnen promoveren. Natuurlijk hebben we weleens inhoudelijke discussies."