Bondscoach Ronald Koeman staat achter de boycot van het tv-programma Veronica Inside door de spelers van het Nederlands elftal.

"Als mijn spelers unaniem zeggen: tot hier en niet verder, dan is dat een duidelijk signaal. En kan ik me er iets bij voorstellen. Ik herken het zelf en heb er al eens iets over gezegd bij een persconferentie. Het is óók een optelsom. Mijn steun en die van de staf en de KNVB hebben ze", zegt Koeman zaterdag tegen het AD.

De spelers van het Nederlands elftal, Jong Oranje en de Oranjevrouwen verspreidden vrijdag via sociale media een verklaring waarin ze aankondigen dat ze zich niet meer laten interviewen door Veronica Inside.

"Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is maar een mening? Dit is soms het randje opzoeken? Lekker laten gaan joh? Nee! Dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough", schreven de internationals.

Aanvoerder Virgil van Dijk heeft Koeman van tevoren gebeld om te vertellen dat ze een statement gingen maken. De KNVB is ook vooraf geïnformeerd en meldde vrijdag al de spelers te steunen. "De KNVB begrijpt de gevoelens van de spelers en staat achter hen", zei een woordvoerder van de bond.

Veronica Inside raakte maandag in opspraak nadat Johan Derksen Akwasi vergeleek met zwarte piet. De rapper gaf een speech tijdens het protest op de Dam in Amsterdam naar aanleiding van de veelbesproken dood in de Verenigde Staten van de zwarte Amerikaan George Floyd, die overleed als gevolg van politiegeweld.