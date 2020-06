FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué was vrijdagavond somber na het gelijkspel op bezoek bij Sevilla (0-0). De 33-jarige Catalaan vreest na het puntenverlies dat zijn ploeg de titelstrijd met Real Madrid gaat verliezen.

"Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden om de titel te winnen", zei Piqué direct na de wedstrijd in het lege Estadio Ramón Sánchez Pizjuán tegen Movistar. "Als je naar de afgelopen twee speelrondes kijkt, wordt het een ontzettend lastig verhaal."

Barcelona speelde dinsdag al niet overtuigend tegen hekkensluiter Leganés, maar won toen wel (2-0). Vrijdag tegen nummer drie Sevilla kreeg de ploeg van de geblesseerde Frenkie de Jong amper kansen, wat zorgde voor het eerste puntenverlies na de coronapauze.

De regerend kampioen is nog wel de koploper van La Liga, maar aartsrivaal Real Madrid kan de eerste plek zondag overnemen met een zege op bezoek bij Real Sociedad. 'De Koninklijke' heeft drie punten minder dan Barcelona, maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van de Madrilenen.

"We hebben het niet meer in eigen hand", beseft Piqué. "En het is lastig voor te stellen dat Real nog punten gaat verliezen, zeker gezien hun programma."

Quique Setién was even later op zijn persconferentie een stuk optimistischer. "Gérards reactie kwam door frustratie vlak na de wedstrijd", zei de trainer van 'Barça'. "We moeten de situatie niet te dramatisch maken. Het gevoel is nu misschien niet goed, maar ik denk niet dat Real Madrid al zijn wedstrijden gaat winnen."

FC Barcelona moet na het duel met Sevilla nog acht wedstrijden spelen in La Liga. (Foto: Pro Shots)

