Tottenham Hotspur-manager José Mourinho legt de schuld voor het puntenverlies van zijn ploeg vrijdagavond tegen Manchester United (1-1) bij de videoscheidsrechter. De Portugees vond dat de VAR had moeten ingrijpen bij de penalty waaruit de late gelijkmaker viel.

"Ik ben niet blij met de penalty. En ik ben niet blij met de VAR", zei Mourinho na het eerste Premier League-duel van de 'Spurs' sinds 7 maart. "De scheidsrechter kan een fout maken en een goedkope strafschop geven, maar de VAR is er om zijn werk te doen."

Tottenham Hotspur leek in het lege eigen stadion op weg naar een zege op United door een goal van Steven Bergwijn in de 27e minuut, maar tien minuten voor tijd kwamen de bezoekers door een rake strafschop van Bruno Fernandes toch nog op gelijke hoogte.

Arbiter Jon Moss gaf de penalty voor een licht duwtje van Eric Dier tegen Paul Pogba op de achterlijn. Het was de 23e strafschop in de competitie voor Manchester United sinds de start van vorig seizoen, negen meer dan welke Premier League-club dan ook in die periode.

"We weten dat United altijd heel veel strafschoppen krijgt", aldus Mourinho. "Dus we wisten dat alles in het eigen strafschopgebied gevaarlijk was voor ons, we moesten heel voorzichtig zijn. Pogba deed in dit geval wat hij moest doen. Ik denk dat Jon Moss zijn werk ook zo goed mogelijk deed. Maar de VAR is een ander verhaal."

De videoscheidsrechter greep in blessuretijd wel in toen Moss United nog een penalty gaf na een vermeende overtreding van Dier op Fernandes. "De tweede strafschop is ongelooflijk", zei Mourinho. "Dit keer nam de VAR wel de juiste beslissing, alleen vind ik dat Fernandes geel had moeten krijgen voor een schwalbe."

José Mourinho en Tottenham Hotspur schieten weinig op met het gelijkspel tegen Manchester United. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma en de stand in de Premier League