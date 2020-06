RB Leipzig-trainer Julian Nagelsmann heeft begrip voor de beslissing van Timo Werner om dit seizoen niet meer te spelen in de Champions League. De Duitse aanvaller vertrekt na afloop van de Bundesliga naar Chelsea.

"Ik vind het vreemd dat er kritiek is op het besluit van Timo", zei Nagelsmann vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de competitietopper van zaterdag in eigen huis tegen Borussia Dortmund.

"Ik kan heel goed begrijpen wat er in zijn hoofd omgaat. Hij gaat naar een ander land, met een andere taal. Het lijkt mij logisch dat hij niet het risico wil nemen om met een blessure aan te komen bij Chelsea."

Werner meldt zich in juli bij Chelsea, terwijl de Champions League pas in augustus in toernooivorm wordt afgemaakt in Lissabon. Leipzig is al verzekerd van een plek in de kwartfinales, waarvoor begin volgende maand wordt geloot.

Mogelijk hetzelfde probleem bij andere ploegen

Mogelijk krijgen de andere ploegen die nog in de Champions League zitten, te maken met hetzelfde probleem als Leipzig. Spelers kunnen op 1 juli naar een nieuwe club, maar er dus ook voor kiezen om nog één of twee maanden langer te blijven.

Chelsea kocht Werner voor naar verluidt 55 miljoen euro. Hij is de tweede grote zomeraankoop van 'The Blues', die eerder al Hakim Ziyech voor 45 miljoen euro overnamen van Ajax. Chelsea hervat komend weekend de Premier League.

Werner komt na de kraker tegen Dortmund nog één keer in actie voor Leipzig. Hij kende een zeer succesvolle periode bij 'Die Roten Bullen'. Hij maakte tot dusver 93 doelpunten in 157 officiële wedstrijden.