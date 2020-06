De spelers van het Nederlands elftal, Jong Oranje en de Oranjevrouwen boycotten Veronica Inside. Zij hekelen de in hun ogen racistische uitspraken in het programma .

Veel spelers, onder wie Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk, reservecaptain Georginio Wijnaldum en Merel van Dongen van de Oranjevrouwen, delen vrijdag op hun socialemediakanalen een afbeelding waarin er wordt gezegd dat de internationals zich niet meer laten interviewen door Veronica Inside.

"Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is maar een mening? Dit is soms het randje opzoeken? Lekker laten gaan joh? Nee! Dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough", zo valt er te lezen in de afbeelding.

De boycot is een initiatief van de spelers, maar de KNVB is vooraf gekend. Veronica Inside blijft welkom bij persactiviteiten van de vertegenwoordigde teams van de KNVB, maar de spelers zijn niet verplicht om hen te woord te staan of op andere wijze medewerking te verlenen aan de inhoud van het programma.

De KNVB begrijpt de gevoelens van de spelers

"De KNVB begrijpt de gevoelens van de spelers en staat achter hen", zegt een woordvoerder van de bond. "Als voetbalbond geloven wij in een wereld waarin plaats is voor iedereen, ongeacht huidskleur, geaardheid, afkomst of geloof. We geloven in een maatschappij die samen leeft en geen onderscheid maakt."

Veronica Inside raakte maandag in opspraak nadat Johan Derksen Akwasi vergeleek met zwarte piet. De rapper gaf een speech tijdens het protest op de Dam in Amsterdam naar aanleiding van de veelbesproken dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die overleed als gevolg van politiegeweld.

Veronica Inside raakte door de 'grap' van Derksen al verschillende adverteerders kwijt. Derksen, die in het programma overigens ook benadrukte tegen elke vorm van racisme te zijn, reageerde eerder op vrijdag voor het eerst op alle commotie. "Ik zit daar om mijn mening te verkondigen en dat zal ik blijven doen tot de laatste snik", aldus Derksen tegen het AD.