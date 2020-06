Feyenoord heeft zich vrijdag definitief versterkt met Mark Diemers. De Rotterdammers nemen de middenvelder over van Fortuna Sittard.

Diemers tekent een contract voor drie jaar tot medio 2023 bij Feyenoord. Hij had bij Fortuna nog een éénjarige verbintenis. Beide clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar naar verluidt gaat het om een bedrag van ruim 1 miljoen euro.

Feyenoord troeft FC Groningen af in de strijd om Diemers. De Groningers waren al in een eerder stadium mondeling akkoord met Fortuna én Diemers, maar die besloot in te gaan op de interesse van Feyenoord toen die zich voor hem meldde en niet meer om de tafel te gaan met FC Groningen.

"Dit had ik pak 'm beet twee, drie jaar geleden niet gedacht. Dat een mooie club als Feyenoord zich voor mij meldt, maakt me trots. Ik ben hier vorige week al geweest voor een gesprek met de trainers. Dat was heel fijn. Ik zal hard moeten werken voor mijn plekje, maar daar ga ik mijn uiterste best voor doen", zegt Diemers op de site van Feyenoord.

Advocaat: 'Hij maakte op mij een uitstekende indruk'

Feyenoord ziet in Diemers een ideale versterking voor het middenveld. Renato Tapia en Oguzhan Özyakup zijn al vertrokken en dat gaat wellicht ook gebeuren met Leroy Fer en Orkun Kökçü, waardoor trainer Dick Advocaat mogelijk problemen krijgt in die linie.

"Hij maakte op mij een uitstekende indruk in de drie wedstrijden die Feyenoord afgelopen seizoen speelde tegen Fortuna Sittard. Ook uit de andere wedstrijden die ik van hem heb gezien blijkt wel dat hij over de nodige kwaliteiten beschikt die we bij Feyenoord goed kunnen gebruiken", aldus Advocaat.

Diemers is de eerste aankoop van Feyenoord voor volgend seizoen. De nummer drie van de Eredivisie greep onlangs naast de komst van de transfervrije aanvaller Bryan Linssen van Vitesse, die de onderhandelingen staakte na een in zijn ogen slechte eerste aanbieding.

De 27-jarige Diemers speelde sinds de zomer van 2018 voor Fortuna. De voormalig jeugdinternational maakte in 67 officiële wedstrijden zestien doelpunten en leverde zeventien assists. Hij was in het verleden ook actief voor De Graafschap, SC Cambuur en FC Utrecht.