Leroy Sané vertrekt waarschijnlijk deze zomer bij Manchester City. De 24-jarige Duitse aanvaller weigert volgens manager Josep Guardiola zijn nog één jaar lopende contract te verlengen.

"Leroy heeft tot twee of drie keer toe laten weten dat hij afziet van contractverlenging. Dus dat betekent dat we na dit seizoen of volgend seizoen afscheid van hem zullen nemen", zei Guardiola vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd van maandag tegen Burnley.

Sané leek vorig jaar al op weg naar Bayern München, maar die transfer ketste af omdat hij begin augustus in de strijd om het Community Shield tegen Liverpool een zware knieblessure opliep. Hij is daarvan pas net hersteld en zat woensdag weer voor het eerst bij de selectie voor het thuisduel met Arsenal (3-0).

De 21-voudig international was voor zijn afwezigheid lang niet altijd zeker van een basisplaats onder Guardiola. Hij zou daarover ontevreden zijn en daarom zijn heil elders willen zoeken. Hij was naar verluidt al dicht bij een akkoord met Bayern, dat tientallen miljoenen euro's voor hem over had.

City moet Sané deze zomer verkopen als het nog geld wil ontvangen voor hem. Bayern zou ook nu weer geïnteresseerd zijn. De kampioen van de Bundesliga is op zoek naar een aanvaller omdat de huurlingen Philippe Coutinho en Ivan Perisic normaal gesproken weer terugkeren naar hun eigenlijke club.

Mocht Sané daadwerkelijk naar Bayern gaan, dan betekent dat voor hem een rentree in de Bundesliga. Hij begon zijn carrière in 2014 bij Schalke 04, dat hem in 2017 voor 30 miljoen euro verkocht aan City. Hij speelde tot dusver 134 officiële wedstrijden voor de 'Citizens' en maakte daarin 39 doelpunten.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League