Een rechtbank in Spanje heeft FC Barcelona vrijdag deels in het gelijk gesteld in een zaak tegen oud-speler Neymar. De Braziliaan moet de club 6,7 miljoen euro betalen.

Het geschil ging om de tekenbonus bij een contractverlening van Neymar in 2016, een jaar voordat hij naar Paris Saint-Germain vertrok.

Neymar meende recht te hebben op 43,65 miljoen euro als tekenpremie, nadat hij zijn contract had verlengd tot medio 2021, met een optie voor een extra jaar. Omdat hij slechts een klein deel van het contract uitdiende, wilde de club het tekengeld niet betalen.

Barcelona eiste op zijn beurt 22 miljoen euro van de 28-jarige Neymar wegens contractbreuk. De rechter gaf de club deels gelijk en veroordeelde de voetballer tot een betaling van 6,7 miljoen.

Neymar heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Barcelona meldt in een verklaring zich "stevig" te zullen blijven verdedigen.