AZ-trainer Arne Slot staat volledig achter de beslissing van de club om het vergeven van het Nederlandse ticket voor de groepsfase van de Champions League aan Ajax aan te vechten bij de UEFA. Hij vindt dat er een verkeerd beeld wordt geschetst van de Alkmaarders.

"Het is in de media nooit gegaan over waar wij nou precies voor pleiten, maar veel meer over de manier waarop. Dat we rechtstreeks naar de UEFA zijn gegaan, maar we hebben eerst tevergeefs meerdere keren contact gezocht met de KNVB", zegt Slot vrijdag tegen FOX Sports.

Net als FC Utrecht stuurde AZ vorige maand een dossier naar de UEFA uit onvrede over de manier waarop de KNVB het seizoen beëindigde vanwege de coronacrisis. De voetbalbond gebruikte de ranglijst om de Europese tickets te verdelen en dat viel in het nadeel uit van de Noord-Hollanders.

AZ stond op doelsaldo op de tweede plek achter koploper Ajax, maar meent door het onderling resultaat - AZ won het afgelopen seizoen twee keer van Ajax - meer recht te hebben op het beste Europese ticket. De ploeg van Slot moet nu instromen in de tweede voorronde van de Champions League.

Slot: 'In Frankrijk wel gekozen voor onderling resultaat'

Slot is het daar niet mee eens. "De UEFA heeft de KNVB verzocht om de Europese tickets te verdelen op basis van sportieve gronden. Ik vind het dan een beetje vreemd dat de KNVB teruggrijpt op de reglementen en het doelsaldo verkiest boven onderling resultaat. Als ze hadden gezegd: wij vinden doelsaldo een betere sportieve graadmeter dan onderling resultaat, dan kan ik het daar ook niet mee eens zijn, maar was het misschien wel makkelijker te accepteren", vertelt hij.

"In Frankrijk hadden ze exact dezelfde situatie, maar de voetbalbond daar heeft wel gekozen voor onderling resultaat omdat ze dat belangrijker achten. Dan is het volgens mij niet zo heel gek dat je daar vragen over hebt en als je die niet beantwoord krijgt bij de KNVB, dan richt je je tot de UEFA. Maar het is niet uitgesloten dat morgen iedereen roept dat ik complete onzin heb gesproken, haha."

De UEFA verwees AZ door naar de KNVB en benadrukte woensdag op een persconferentie over de afloop van dit seizoen en het begin van de volgende jaargang in de Champions League en Europa League nog maar eens dat de KNVB juist heeft gehandeld bij het verdelen van de Europese tickets. De Europese voetbalbond belooft nog wel begin augustus om naar de protesten van AZ én FC Utrecht te kijken.